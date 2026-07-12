Журналисты по губам прочитали слова Месси, который сорвался на арбитра в матче ЧМ-2026. Видео

Во время четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года между Аргентиной и Швейцарией Лионель Месси вступил в эмоциональную перепалку с главным арбитром встречи Жуаном Пиньейру. Эпизод попал в телевизионную трансляцию, а после матча стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

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Инцидент произошел в первом тайме перед исполнением штрафного удара у ворот сборной Аргентины. Португальский рефери Жуан Пиньейру требовал от игроков отойти на необходимое расстояние при построении стенки. Тон судьи вызвал недовольство капитана аргентинцев.

Месси подошел к арбитру и высказал ему претензии. Специалисты по чтению по губам установили, что форвард сказал: "Говори нормально, не проявляй неуважения. Со мной разговаривай вежливо, я с тобой разговаривал вежливо".

Несмотря на эмоциональный разговор, Пиньейру не стал показывать аргентинцу желтую карточку. После короткого обмена репликами игра продолжилась без дисциплинарных санкций.

Сам матч завершился победой Аргентины над Швейцарией в дополнительное время со счетом 3:2. Голы за действующих чемпионов мира забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Благодаря этому результату аргентинская команда вышла в полуфинал ЧМ-2026.

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