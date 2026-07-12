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Журналисты по губам прочитали слова Месси, который сорвался на арбитра в матче ЧМ-2026. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
Аргентинец очень эмоционально воспринял решение рефери
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Во время четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года между Аргентиной и Швейцарией Лионель Месси вступил в эмоциональную перепалку с главным арбитром встречи Жуаном Пиньейру. Эпизод попал в телевизионную трансляцию, а после матча стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Месси сорвался на арбитра

Инцидент произошел в первом тайме перед исполнением штрафного удара у ворот сборной Аргентины. Португальский рефери Жуан Пиньейру требовал от игроков отойти на необходимое расстояние при построении стенки. Тон судьи вызвал недовольство капитана аргентинцев.

Месси сделал замечание рефери

Месси подошел к арбитру и высказал ему претензии. Специалисты по чтению по губам установили, что форвард сказал: "Говори нормально, не проявляй неуважения. Со мной разговаривай вежливо, я с тобой разговаривал вежливо".

Несмотря на эмоциональный разговор, Пиньейру не стал показывать аргентинцу желтую карточку. После короткого обмена репликами игра продолжилась без дисциплинарных санкций.

Месси остался без предупреждения

Сам матч завершился победой Аргентины над Швейцарией в дополнительное время со счетом 3:2. Голы за действующих чемпионов мира забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Благодаря этому результату аргентинская команда вышла в полуфинал ЧМ-2026.

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СШАсборная Аргентины по футболуЛионель Месси
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