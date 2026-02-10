'Ни о чем не жалею': легендарная Линдси Вонн прервала молчание после жуткого падения на Олимпиаде-2026

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн обратилась к своим поклонникам после жуткого падения на Олимпийских играх 2026 года в Милане. 41-летня спортсменка получила перелом ноги и перенесла две операции, однако в обращении к фанатам подчеркнула, что не жалеет о решении выйти на старт трассы в Милане.

Видео дня

Об этом Вонн написала на своей странице в Instagram. Чемпионка Ванкувера-2010 и трехкратная призерка Олимпиады, которая еще за две недели до Игр в Милане повредила связки колена, но не снялась с турнира, добавила, что понимала риски, однако это именно то, ради чего она живет в спорте.

"День закончился не так, как я надеялся, и несмотря на сильную физическую боль, я ни о чем не жалею. Стоять у стартовых ворот – это невероятное чувство, которое я никогда не забуду. Я также знала, что гонки – это риск. Это всегда был и всегда будет невероятно опасным видом спорта. И подобно лыжным гонкам, мы рискуем в жизни. Мы мечтаем. Мы любим. Мы прыгаем. А иногда мы падаем. Иногда наши сердца разбиты. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать собой. Потому что единственная неудача в жизни – это не предпринять попытку", – резюмировала американка.

Вонн держала рекорды по количеству побед на этапах Кубка мира, в том числе в скоростном спуске и супергиганте, и долгое время была рекордсменкой по количеству подиумов и попаданий в топ-10. Она также является самой возрастной победительницей этапа Кубка мира как среди женщин, так и мужчин.

Дебютировала в Кубке мира в 2000 году, а первую победу одержала в 2004 году в Кортина-д’Ампеццо. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере выиграла золото в скоростном спуске и бронзу в супергиганте. В течение карьеры Вонн неоднократно возвращалась после тяжелых травм, включая разрывы крестообразных связок колен.

После официального завершения карьеры в 2019 году Вонн вернулась в спорт в 2024 году, показывая впечатляющие результаты на этапах Кубка мира: становилась победительницей и призёром, обновляла возрастные рекорды и укрепляла статус одной из сильнейших горнолыжниц в скоростных дисциплинах.

