ОИ-2026. Легендарная Линдси Вонн разбилась, вылетев в первом же вираже скоростного спуска. Видео

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн пережила сильнейшее падение во время соревнований по даунхилу. 41-летняя спортсменка в первом же вираже зацепила рукой флажок, после чего она потеряла равновесие. Титулованную чемпионку развернуло и она покатилась по склону.

Видео дня

Комментатор телеканала "Суспильне.Спорт" Инна Мушинская в этот момент с трудом сдержала эмоции: "Здесь каждое приземления, особенно у Линдси… Боже, сколько раз она уже разбивалась на этой трассе. Боюсь, что это конец олимпийской мечты Линдси Вонн — на первом же повороте, на первом прыжке. Очень неприятная пауза. То, что нам сейчас не показывают Линдси Вонн, на самом деле ничего хорошего не обещает".

Соревнования по скоростному спуску были приостановлены. Вонн эвакуировали на вертолете, после чего олимпийский турнир продолжился.

За несколько дней до старта ОИ-2026 Вонн упала на этапе Кубка мира в Кранс Монтане (Швейцария). Обследования выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.

Линдси Кэролайн Вонн (в девичестве — Килдоу), родившаяся 18 октября 1984 года в Сент-Поле, Миннесота, США, — одна из величайших горнолыжниц в истории. Она олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, двукратная чемпионка мира и четырёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте (2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12).

Вонн держала рекорды по количеству побед на этапах Кубка мира, в том числе в скоростном спуске и супергиганте, и долгое время была рекордсменкой по количеству подиумов и попаданий в топ-10. Она также является самой возрастной победительницей этапа Кубка мира как среди женщин, так и мужчин.

Дебютировала в Кубке мира в 2000 году, а первую победу одержала в 2004 году в Кортина-д’Ампеццо. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере выиграла золото в скоростном спуске и бронзу в супергиганте. В течение карьеры Вонн неоднократно возвращалась после тяжёлых травм, включая разрывы крестообразных связок колен.

После официального завершения карьеры в 2019 году Вонн вернулась в спорт в 2024 году, показывая впечатляющие результаты на этапах Кубка мира: становилась победительницей и призёром, обновляла возрастные рекорды и укрепляла статус одной из сильнейших горнолыжниц в скоростных дисциплинах.

