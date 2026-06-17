Женская сборная Украины пробилась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по хоккею 3х3 завоевала путевку на чемпионат Европы по итогам выступления в квалификации в Бухаресте (Румыния).

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В решающем матче подопечные Виталия Черния обыграли Австрию со счётом 16:15.

Матч оказался очень напряжённым и сложным для нашей команды – большую часть времени соперницы шли очко в очко, но во второй половине матча украинкам удался удачный отрезок с двумя точными дальними бросками, благодаря чему Украина при счете 7:7 вышла вперед 13:8 за 3 минуты до конца.

Австрия боролась до конца и сумела сократить отставание, но всё же Украина не упустила лидерство. За 25 секунд до конца австрийки сократили разрыв до минимума, но наши девушки сыграли очень умно, не позволив соперницам ни перехватить мяч, ни совершить фол.

Самой результативной в матче в составе сборной Украины стала Кристина Филевич с 5 очками.

Женская национальная сборная выступит на чемпионате Европы четвертый год подряд и 9-й в целом. Лучшим достижением являются бронзовые медали 2018 года.

Отборочный турнир на чемпионат Европы 3х3. Женщины

Бухарест, Румыния

Украина –, Австрия 16:15

Украина: Уро-Ниле 3 (1 дальний), Ляшко 4 (1 дальний), Филевич 5 (1 дальний), Космач 4 (1 дальний)

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