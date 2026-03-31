Женская сборная Украины получила соперников в решающем раунде отбора на Евробаскет-2027

31 марта состоялась жеребьевка второго раунда квалификации чемпионата Европы-2027 по баскетболу среди женщин. На этом этапе сыграют 24 сборные, которые были распределены на шесть групп по четыре команды. В каждой группе команды сыграют между собой в два круга в игровых окнах в ноябре 2026 года и феврале 2027-го.

Сборная Украины, которая при жеребьевке была в третьей корзине, попала в группу М, где сыграет с Францией, Великобританией и Люксембургом. В финальную часть Евробаскета-2027 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Сборная Франции – одна из самых титулованных сборных мира, занимает вторую строчку рейтинга ФИБА. 35 раз играли на чемпионатах Европы, чемпионки Европы 2001 и 2009 года, на последнем чемпионате Европы в 2025 году стали четвертыми. На Олимпийских играх 2024 года Франция завоевала серебро.

Сборная Великобритании 7 раз играла на чемпионате Европы, лучшим результатом является четвертое место в 2019 году. На Евробаскете-2025 заняли 14-е место. На первом этапе отбора на Евробаскет-2027 Великобритания выиграла группу с Австрией, Швейцарией и Норвегией, одержав 5 побед в 6 играх.

Сборная Люксембурга в своей истории ни разу не играла на чемпионатах Европы. На первом этапе отбора на Евробаскет-2027 Люксембург стал вторым в группе с Израилем, Ирландией и Боснией и Герцеговиной, выиграв 3 матча из 6.

Напомним, второй раунд квалификации пройдет в два игровых окна: 8–18 ноября 2026 года и 7–17 февраля 2027 года.

