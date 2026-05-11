Женская сборная Украины по баскетболу получила нового тренера: кто возглавил команду

Инна Кочубей назначена главным тренером женской национальной сборной Украины. Соответствующее решение большинством голосов принял исполком ФБУ. Она сменила Евгения Мурзина, который покинул пост по собственному желанию. Ассистентками Кочубей будут Анна Шлыкова и Елена Огородникова.

Видео дня

Инна Кочубей в составе национальной сборной Украины провела 53 матча (входит в топ-5 в истории сборной), в которых набрала 269 очков (топ-10 в истории сборной). Была капитан женской сборной.

Тренерскую карьеру она начала в сезоне 2012/2013 как главный тренер киевского клуба ТИМ-СКУФ, с которым завоевала бронзовые награды женской Суперлиги Украины.

С 2015 года Кочубей работает в структуре национальных сборных Украины. Сначала она исполняла обязанности тренера-скаута женской национальной команды, а с 2019 года стала ассистенткой главного тренера сборной. В составе тренерского штаба сборной Украины работала во время финальных турниров чемпионата Европы 2017 и 2019 годов.

Также Инна Кочубей имеет значительный опыт работы с молодежными сборными Украины. В 2017 году она возглавляла женскую сборную U20, которая заняла седьмое место на чемпионате Европы. В 2023 году под ее руководством сборная U18 стала девятой на чемпионате Европы, а летом 2024 года молодежная сборная U20 финишировала шестой.

На клубном уровне Кочубей работала ассистенткой тренера Киев-Баскета в 2017–2021 годах, а в сезоне 2021 возглавляла Будивельник-НУФВСУ.

С 2022 года она работает в Польше. Она возглавляла команды U17 клуба Uczniowski Klub Sportowy Basket Aleksandrów Łódzki, с которыми получила второе и первое места в первенстве Лодзинского воеводства в сезонах 2022/23 и 2023/24 соответственно. В сезоне 2024/25 Кочубей работала с командой U19, а также была ассистенткой команды первой лиги PTK Pabianice.

В нынешнем сезоне вместе с клубом UKS Basket Aleksandrów Łódzki Инна Кочубей заняла пятое место во Втором дивизионе женского чемпионата Польши.

Следующие матчи женская сборная Украины проведет 11–17 ноября в рамках второго этапа квалификации на чемпионат Европы-2027. Украинки будут выступать в группе М, где сыграют против сборных Франция, Великобритания и Люксембург.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!