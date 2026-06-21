Жена вратаря сборной Кюрасао, сотворившего чудо на ЧМ-2026, поразила интернет своей внешностью. Фото

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром стал одним из главных героев чемпионата мира после матча с Эквадором, в котором помог своей команде впервые набрать очко на мундиале. В центре внимания после этой встречи оказалась и его супруга Зорана, чьи фотографии активно обсуждают пользователи социальных сетей.

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Во втором туре группы E 37-летний Ром провел выдающийся матч против Эквадора. Вратарь совершил 15 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности, а встреча завершилась со счетом 0:0.

Этот показатель позволил ему повторить рекорд чемпионатов мира по количеству спасений в одном матче. Ранее такое достижение принадлежало бывшему вратарю сборной США Тиму Ховарду, который также сделал 15 сейвов в поединке ЧМ-2014 против Бельгии.

После исторического выступления внимание болельщиков привлекла жена футболиста Зорана. 36-летняя сербская блогерка и YouTube-автор регулярно публикует фотографии из путешествий, модных съемок и семейной жизни. На ее страницу подписаны более 780 тысяч человек.

Зорана активно поддерживает мужа на чемпионате мира и присутствовала на матче против Эквадора. После финального свистка она опубликовала совместное фото с Ромом и его наградой лучшему игроку встречи, написав: "Лучший игрок матча показал всем, кто он такой".

Ранее супруга вратаря также высказалась о Тиме Ховарде, который до старта турнира скептически оценивал перспективы Кюрасао на чемпионате мира. В одной из публикаций она отметила: "У нас давний конфликт с этим парнем, потому что он плохо говорил о Кюрасао. Поэтому мы должны забрать его рекорд".

Элой и Зорана поженились в феврале 2026 года. После игры с Эквадором голкипер признался, что этот матч останется одним из самых ярких воспоминаний в его карьере.

Фото Зораны Роом быстро разошлись по социальным сетям, а многие пользователи отметили эффектную внешность супруги одного из главных героев нынешнего чемпионата мира.

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