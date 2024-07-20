Жена Усика показала себя в купальнике перед возвращением в Украину. Фото

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) последние дни перед возвращением в Украину вместе со своей семьей проводил на испанском курорте. Уже вернувшись на родину его супруга Екатерина выложила небольшую фотосессию в купальнике, сделанную на пляже в Марбелье.

Видео дня

На снимке 37-летняя женщина позирует в черном купальнике на фоне камней и прибрежной зелени.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Усик показал Екатерину в коротких шортах и майке.

Напомним, что в начале 2024 года у Усиков родилась вторая дочка, которую назвали Мария. Девочка при рождении весила 5 кг и ее рост составлял 58 см. Кроме первой дочки Елизаветы (2010 года рождения), у пары есть два сына – Кирилл (2013) и Михаил (2015).

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться и другими снимками Екатерины Усик.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!