Жена Шовковского показала, что он делает дома после матчей 'Динамо'. Фотофакт

Марина Кутепова, супруга главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского, поделилась трогательным моментом их семейной жизни. У себя в Instagram вторая половинка легендарного голкипера показала, как он отдыхает после поединка с "Черноморцем" (3:1).

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В кадре Шовковский лежит на полу в окружении домашних питомцев – кота и ящерицы. На его смартфоне виден экран с фотографией их свадебного дня, что добавило особую романтичность снимку.

В комментарии Марина отметила: "Кто-то устал и отдыхает в окружении самых близких", подчеркнув семейную идиллию. В подписи также добавлено: "Зарисовка после игры", что намекает на непростые трудовые будни Александра в тренерском штабе столичного клуба.

Поклонники пары активно комментируют фото, восхищаясь атмосферой тепла и уюта. Болельщики отмечают, что в такие моменты можно увидеть, как легенды футбола находят гармонию в обычной домашней обстановке.

Напомним, что Марина и Александр сыграли свадьбу 9 лет назад. Для 49-летнего экс-вратаря сборной Украины до этого было два брака: первой женой СаШо была Власта Фирсова, от которой у него есть сын Владислав, а второй – дизайнер Ольга Аленова. В браке с ней родилась дочь Александра. Недавно OBOZ.UA публиковал материал, как выглядит третья жена Александра Шовковского.

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