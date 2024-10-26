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"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
4 минуты
2,1 т.
'Товарищи по несчастью'. Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский много лет женат на Марине Кутеповой. Пара сыграла свадьбу 9 лет назад. 

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"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото

Для 49-летнего экс-вратаря сборной Украины до этого было два брака: первой женой СаШо была Власта Фирсова, от которой у него есть сын Владислав, а второй – дизайнер Ольга Аленова. В браке с ней родилась дочь Александра. 

"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото

41-летняя Марина до этого была замужем за бизнесменом Сергеем Евланчиком, от которого воспитывает сына Никиту (18 лет) и дочь Жасмин (16 лет).

"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото

Кутепова в 2015 году в интервью TV.ua вспоминала, что их с Шовковским объединила похожая ситуация — тяжелые бракоразводные процессы. Именно поэтому Марина назвала Александра "товарищами по несчастью".

Сегодня Кутепова занимается ювелирным бизнесом и руководит брендом SaSho.

"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото

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