'Товарищи по несчастью'. Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский много лет женат на Марине Кутеповой. Пара сыграла свадьбу 9 лет назад.

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Для 49-летнего экс-вратаря сборной Украины до этого было два брака: первой женой СаШо была Власта Фирсова, от которой у него есть сын Владислав, а второй – дизайнер Ольга Аленова. В браке с ней родилась дочь Александра.

41-летняя Марина до этого была замужем за бизнесменом Сергеем Евланчиком, от которого воспитывает сына Никиту (18 лет) и дочь Жасмин (16 лет).

Кутепова в 2015 году в интервью TV.ua вспоминала, что их с Шовковским объединила похожая ситуация — тяжелые бракоразводные процессы. Именно поэтому Марина назвала Александра "товарищами по несчастью".

Сегодня Кутепова занимается ювелирным бизнесом и руководит брендом SaSho.

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