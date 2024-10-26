"Товарищи по несчастью". Как выглядит третья жена Александра Шовковского. Фото
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский много лет женат на Марине Кутеповой. Пара сыграла свадьбу 9 лет назад.
Для 49-летнего экс-вратаря сборной Украины до этого было два брака: первой женой СаШо была Власта Фирсова, от которой у него есть сын Владислав, а второй – дизайнер Ольга Аленова. В браке с ней родилась дочь Александра.
41-летняя Марина до этого была замужем за бизнесменом Сергеем Евланчиком, от которого воспитывает сына Никиту (18 лет) и дочь Жасмин (16 лет).
Кутепова в 2015 году в интервью TV.ua вспоминала, что их с Шовковским объединила похожая ситуация — тяжелые бракоразводные процессы. Именно поэтому Марина назвала Александра "товарищами по несчастью".
Сегодня Кутепова занимается ювелирным бизнесом и руководит брендом SaSho.
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