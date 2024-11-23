'Динамо' с шедевром от Буяльского разгромно победило в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" победило одесский "Черноморец" в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок на поле столичного стадиона им.Лобановского завершился со счетом 3:1.

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Киевляне имели тотальное территориальное превосходство и уже на 16-й минуте превратили его в игровое. Буяльский отдал прекрасную передачу на Ваната и тот сделал счет 1:0.

Во втором тайме Виталий сам отметился великолепным дальним ударом, увеличив преимущество своей команды.

На 88-й минуте вышедший на замену Валентин Рубчинский удачно воспользовался ошибкой соперника, сделав счет разгромным.

Однако оставить сухими свои ворота Георгий Бущан не смог. На 3-й добавленной минуте хозяева после подачи со штрафного оставили без присмотра Евгений Скибу и тот забил гол престижа.

После этой победы "Динамо" набрало 35 очков и возглавило турнирную таблицу. У идущей второй "Александрии" есть игра в запасе.

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