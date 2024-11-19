Ждут Украину: худшая сборная мира сотворила самую громкую сенсацию Лиги наций. Видео

Сборная Сан-Марино по футболу стала автором самой грандиозной сенсации в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Худшая команда мирового рейтинга сенсационно выиграла группу и добыла путевку в дивизион С турнира, где в будущем сезоне может оказаться украинская национальная команда.

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Накануне подопечные тренера Роберто Чеволи добыли историческую первую выездную для себя победу. Санмаринцы, которые занимают последнее место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) обыграли Лихтенштейн – 3:1.

Пропустив под занавес первого тайма, гости сразу после перерыва сравняли счет, а затем на 66-й минуте вышли вперед благодаря голу с пенальти. Еще через некоторое время сборная Сан-Марино закрепила свое преимущество и довела игру до итоговой победы.

Для команды из страны с населением всего в 34 тысяч жителей это всего лишь вторая победа в официальном матче. Ранее в сентябре подопечные Чеволи выиграли у все того же Лихтенштейна. Более того, за 34 года до этого санмаринцы выиграли всего одну встречу – в спарринге с гостями из Вадуца.

Теперь команда Сан-Марино ожидает жеребьевки квалификационного раунда ЧМ-2026, а также розыгрыша Лиги наций 2026/27.

Как сообщал OBOZ.UA, сборную России по футболу отстранили от отборочного турнира мирового первенства 2026 года.

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