"Это не была провокация": форвард сборной Украины объяснил скандальное удаление в матче с Грузией, назвал второй дом во время войны и шанс стать рекордсменом

Нападающий сборной Украины Вячеслав Бобров в важнейшем матче отборочного турнира ЧМ-2027 против Грузии (95:76) стал тем самым третьим центровым, которого специально для этого поединка "создал" Айнарс Багатскис и его тренерский штаб. Один из лидеров "сине-желтых" по количеству матчей опекал Торнике Шенгелия и не дал разгуляться грузинской звезде, которая и в одиночку способна выиграть матч. Бобров признался, что был готов к провокациям соперника и поддержал дебютанта Кобзистого, которого удалили из-за небольшой стычки с натурализованным американцем Грузии Маркизом Ридом.

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В беседе с OBOZ.UA Бобров рассказал, благодаря чему команда смогла выиграть столь важный для нас в турнирном плане поединок с грузинами, собирается ли он побить рекорд Вячеслава Кравцова, на чье возвращение он ждет больше всего и какое значение имеет последний матч первого этапа с Данией.

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– У нас номинально я могу играть с первого по пятый номер (улыбается). Поэтому главной задачей было остановить Торнике Шенгелия. Мы знаем, что это игрок высокого уровня Евролиги, и все видели, что он может выигрывать в одиночку. Поэтому задача состояла в том, чтобы не давать им быстро переходить из защиты в нападение, не давать им совершать свободные броски, максимально бороться за подборы и навязывать свою игру. Да, они играли жестко, но мы отвечали тем же.

– Я думаю, что они немного не ожидали от нас такого мощного старта и из-за этого начали прибегать к агрессии.

– Я считаю, что с нашей стороны не было никаких провокаций. Мы играли на грани фола, как вы видели. У нас в первой четверти уже было семь или восемь фолов, а у них всего один. А потом всё изменилось, когда они стали чрезмерно защищаться. То нас хватали, то провоцировали, но мы договорились перед игрой, что не будем отвечать. Мы их знаем, знаем, что они могут провоцировать.

Для них было принципиально важно обыграть нас. Но для нас это была очень важная игра. Прежде всего, чтобы выйти в следующий раунд с тремя победами. Поэтому я считаю, что все игроки, которые выходили на паркет, все ребята сыграли на свой максимум.

– Ага, то есть вы договаривались, ожидая от соперника такого поведения.

– Да, ну мы понимаем, что это – баскетбол, мы понимаем, что у них горячая кровь. И где-то кто-то не согласен с свистками судей, но мы все – игроки. И всегда после матчей, когда эмоции уже улеглись, когда голова уже холодная, ты понимаешь, что, возможно, где-то играл жестко. Но для этого у нас и есть на площадке трое судей, чтобы они контролировали игру. Мы играем так, как они нам позволяют. То есть, если они позволяют играть жестко, мы действуем жестко, если не позволяют, будем как-то перестраиваться.

– А в ситуации с удалением Кобзистого после потасовки с Ридом и двух технических фолов Александру не хватило опыта?

– Я считаю, что это его дебют, и он сыграл хорошо. Никакой катастрофы в этом нет. На мой взгляд, он нейтрализовал главного снайпера команды соперников, который набрал уже в первой четверти 18 очков. Поэтому он старался играть на пределе, ему сказали играть жестко, быть рядом, не давать ему свободно пересекать площадку, контролировать его ритм.

И поэтому, когда там где-то были какие-то толчки, это были игровые толчки, это не была какая-то провокация. Он играл так, как ему позволяли. Потом Рид не смог справиться со своими эмоциями, началась словесная перепалка и, как вы видели, его удалили с поля. Поэтому да, мы договорились, мы знали, что они могут провоцировать, но нам сказали, что мы не отвечаем, мы играем, как можем, и сохраняем концентрацию.

– Уже после удаления Рида, несмотря на то, что Грузия лишилась своего самого результативного игрока, в какой-то момент у нас начался откат, преимущество сокращалось, тренер взял тайм-аут.

– Вы же понимаете, что нельзя гарантировать, что если один игрок ушел, то это 20 или 30% победы. Нет, мы понимаем, что сыграть может каждый. Может выйти сейчас какой-нибудь молодой, забить пять тройки подряд, и мы будем проигрывать с разницей в 20 очков. И всё. Поэтому у нас была чёткая стратегия: мы играем в свой баскетбол и навязываем его сопернику.

Если есть возможность, то мы бежим вперед. И мы много бегали в быстрые отрывы, не давали им выполнять свои свободные броски. Ну и потом, когда у Грузии перебор с фолами, мы пытались играть агрессивно и бросали штрафные. Да, много промазали, но будем над этим работать.

– Перед началом этого игрового окна в СМИ писали о том, что вы догоняете Вячеслава Кравцова в списке игроков, провевших за сборную больше всего матчей. Сейчас вы на втором месте, и перед матчем с грузинами между вами было 80 встреч. Как настроены?

– 80... Ну, это очень много (улыбается). Думаю, тренер меня пощадит. У нас есть молодые ребята, у нас есть Даня Сипало, Даня Шелест. Да, мы все понимаем, что у них не так много опыта в таких играх, и они играют свою роль в командах. Но с каждым днём они показывают, что могут играть. Да, им нужно давать время. Для этого мы и играем эти товарищеские матчи — чтобы все могли получить опыт, чтобы понять, кто готов выходить на поле.

Потому что мы все понимаем, что годы идут, и в этом трансферном окне мы остались без Артема Пустового. К нам не приехал Иссуф Санон, не приехали Алексей Лень, Богдан Близнюк, Владимир Герун, и в этот список можно добавить ещё много имен. Но мы играем тем, что есть. Я благодарю всех ребят, кто приезжает, кто понимает, что мы защищаем нашу страну на площадке. Наши ребята сейчас воюют за нас. Поэтому для них, я думаю, это тоже такая маленькая победа. Придаст им сил. И будем двигаться дальше.

Мы все с нетерпением ждем возвращения в Украину, ведь в последний раз мы играли дома очень давно. Надеемся, что война закончится, и мы сможем сыграть во Дворце спорта. Мы пытались построить в Украине много арен, началась война, и всё закончилось. Поэтому пока что наш второй дом — Рига, и мы будем бороться.

Нам нужно ехать с хладнокровием в Данию, потому что вторая победа для нас очень важна. Нужно выходить в следующий раунд с соотношением побед и поражений 4:2. Ведь в этом окне Румыния обыграла Грецию. И это для нас, да, неожиданно, но это баскетбол. И для нас это такой толчок вперёд. Потому что если мы выйдем с результатом 4-2, я не говорю, что будет легко, но, возможно, хотя бы немного легче в следующем раунде.

Но мы все понимаем, что в прошлом мы проиграли много матчей именно тогда, когда нам оставалась одна победа или не хватало каких-то очков. Поэтому нужно закончить сейчас этот отрезок, выиграть и — с спокойной головой уйти на отдых. А потом собираться в следующем месяце и играть.

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