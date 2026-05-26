'Зажигают меня изнутри': олимпийская чемпионка по легкой атлетике создала новый турнир в Украине, чтобы вернуть людей на стадионы и поддержать детей

23 мая в Виннице состоялись первые всеукраинские соревнования по легкоатлетическому многоборью DOBRYNSKA NEXT, организованные олимпийской чемпионкой Пекина-2008 и бывшей мировой рекордсменкой Натальей Добринской в ее родном городе.

Участие в спортивном празднике в Центральном парке имени Николая Леонтовича приняли более 100 детей и молодых спортсменов из 8 областей Украины. Соревнования проходили в шести возрастных категориях среди девушек и парней – от самых молодых участников 7–8 лет до категории "молодежь" – спортсмены старше 19 лет.

Программа турнира включала три дисциплины легкоатлетического многоборья: бег с барьерами или гладкий бег, прыжки в длину или высоту и толкание ядра. Особую атмосферу события помогли создать демонстрационные забеги для детей младше 7 лет, а также семейный формат мероприятия – в рамках турнира на скорость соревновались и родители юных спортсменов.

"DOBRYNSKA NEXT – это больше, чем просто спортивные соревнования. Для меня важно создать для детей пространство, где они могут поверить в себя, почувствовать поддержку и влюбиться в спорт. Мы хотим, чтобы украинские стадионы снова становились местом силы, развития и объединения семей", – отметила Наталья Добрынская.

Организатор соревнований также сообщила, что DOBRYNSKA NEXT станет традиционным турниром, который ежегодно будет расширять географию участников и формат проведения.

"Наверное, именно детские эмоции зажигают меня изнутри и мотивируют делать больше для этих детей. То, как они сегодня поддерживали друг друга, боролись, радовались – это очень круто. Такие эмоции может подарить только спорт. Легкая атлетика точно имеет большое будущее, и я в это особенно верю", — поделилась Добрынская после завершения турнира.

Победители и призеры получили медали, подарки и ценные призы. В частности, чемпионам вручили беговые кроссовки Adidas, а старшие призеры также получили денежные вознаграждения. Одной из самых молодых участниц была дочь известных многоборцев Анны и Алексея Касьяновых Александра, которая заняла третье место.

