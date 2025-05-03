'Заставляет тебя'. Соболенко, устроившая гнусный спектакль на турнире в Мадриде, сделала признание про Свитолину

Выступающая под нейтральным флагом беларуска Арина Соболенко (№ 1 WTA) восхитилась первой ракеткой Украины Элины Свитолиной (№ 36 WTA). По словам любимицы Лукашенко, чтобы победить нашу теннисистку ей пришлось полностью выложиться на корте.

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"Свитолину трудно победить, это была очень тяжелая битва. Но я очень рада выйти в финал. Она заставляет тебя бороться за каждое очко, чтобы победить ее, нужно играть в свой лучший теннис. А победа над ней придает тебе большую уверенность и означает, что ты в хорошей форме", — призналась 26-летняя спортсменка в интервью puntodebreak.com.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко в полуфинале WTA 1000 в в Мадриде — 3:6, 5:7. Поединок длился чуть более полутора часов. Украинка сделала два брейка, но трижды проиграла свою подачу.

Это уже пятая победа белоруски в шести очных встречах с Свитолиной. Тем не менее, Элина вошла в число рекордсменок мирового тенниса, став лишь четвёртым игроком в XXI веке, которому удалось выиграть 11 матчей подряд на грунтовом покрытии. Серия продолжается с середины апреля и охватывает сразу три турнира.

Напомним, что Соболенко (№ 1 WTA), проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№ 36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала мадридского турнира устроила гнусное представление.

Позже на камеру попало то, что сказала Марта про Соболенко во время их поединка.

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