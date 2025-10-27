Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо стал вице-президентом так называемой Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев). Бывший чемпион мира в шести весовых категориях при этом прогнулся перед страной-агрессоркой и ее представителями.

О назначении Пакьяо сообщается на официальном сайте Федерации бокса России (ФБР), который приводит совместное фото Кремлева и Пакьяо. Комментируя свой приход в IBA, которая издевалась над украинцами, 46-летний филиппинец отметил, что представитель РФ ведет бокс в "Золотую эру".

"Под вдохновляющим руководством президента Умара Кремлева IBA вступила в Золотую эру – эпоху, когда каждый боксер, вне зависимости от страны и уровня, может мечтать, бороться и побеждать на равных. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этой миссии – чтобы ни один молодой спортсмен не остался без поддержки, ни один чемпион не был забыт, и ни одна нация не чувствовала себя исключенной. Я убежден, что бокс способен объединять людей так, как не может никакая политика. Бокс меняет жизни, вдохновляет общества и приносит мир туда, где прежде было разделение", – подчеркнул Пакьяо.

Отметим, что IBA под руководством Кремлева погрязла в коррупции и других скандалах, лишившись признания Международного олимпийского комитета и права организовывать боксерский турнир на Играх-2028.

