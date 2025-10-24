'Запорожье' уверенно победило на старте 4-го тура Суперлиги Favbet

БК "Запорожье" одержал победу в матче четвертого тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев на выезде "Старый Луцк" со счетом 93:65.

Видео дня

Гости получили лидерство в счете на экваторе первой четверти и в дальнейшем в течение игровой дистанции развивали свое преимущество, которое в конце игры достигло максимальных 33 очков. Получив 8 очков преимущества после первой половины, "Запорожье" сделало мощный рывок в третьей десятиминутке, которую выиграло 28:10, и фактически досрочно сняло вопрос о победителе в этом матче.

Команда Дмитрия Щиглинского атаковала с высоким процентом со средней (50%) и дальней дистанций (45%), сделала 23 результативные передачи и допустила лишь 9 потерь при 23 потерях хозяев.

MVP матча стал форвард гостей Тариг Эйса, который набрал 22 очка, совершил 16 подборов (5 в нападении), 4 перехвата, 2 передачи и 1 блок-шот (РЭ 37). "Запорожье" продолжит тур в Луцке в субботу матчем против "Прикарпатья-Говерлы".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Старый Луцк" – "Запорожье" – 65:93 (14:16, 18:24, 10:28, 23:25)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!