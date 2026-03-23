Российская фигуристка Камила Валиева, которую лишили "золота" Олимпиады-2022 за употребление допинга, остается полноценной чемпионкой Игр, так как ее наградил диктатор Владимир Путин. При этом международные организации и их решения не являются указом для представителей страны-агрессоки.

Об этом в патриотичном угаре заявил отец спортсменки Валерий Рамазанов в интервью порталу Sport24. При этом этот приспешник режима главаря Кремля отметился отборным пренебрежением и шовинизмом по отношению к западным странам, пожелав смерти их гражданам.

"Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто не считает Камилу чемпионкой. Нам Запад не указ. Там было все показано так, как надо. Если кто считает… Кто они? Голубые-молубые и все остальные? Пускай умирают у себя потихоньку, прыгают там, пол и все остальное меняют. Я боевой офицер и рад, что у меня такая дочь. Вот и все", – сказал Рамазанов.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе на Олимпиаде-2022.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным, что ранее уже вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

