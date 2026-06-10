Загорелась и упала. Во время футбола Венгрия – Казахстан произошел уникальный несчастный случай, едва не обернувшийся трагедией. Видео

Во время товарищеского матча между футбольными сборными Венгрии и Казахстана на стадионе "Надьєрдеї" в Дебрецене на поле рухнула подвесная камера-паук. Аппарат упал с большой высоты и лишь по счастливой случайности никого не задел.

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Как сообщает Mundo Deportivo, сначала от камеры появился дым, после чего произошло возгорание. Огонь повредил один из удерживающих тросов, из-за чего конструкция потеряла опору и сорвалась вниз.

На опубликованных кадрах видно, как устройство падает на газон и разбивается на части. Обломки приземлились примерно в метре от оператора, работавшего возле боковой линии. В момент падения рядом также не оказалось футболистов и арбитров.

После инцидента игру ненадолго остановили, чтобы убрать поврежденное оборудование с поля. Медицинская помощь никому не потребовалась, пострадавших не было.

Сам матч завершился победой хозяев. Сборная Казахстана открыла счет благодаря голу Майлы на 9-й минуте, однако после перерыва венгры ответили точными ударами Доминика Собослаи на 52-й минуте, Андраша Шефера на 67-й и Тота в компенсированное время. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу Венгрии.

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