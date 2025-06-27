За лидера сборной Украины предложили 12 млн евро в Англии – СМИ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко с большой долей вероятности покинет лондонский "Арсенал" в летнее трансферное окно. Наш соотечественник потерял место в составе и не входит в планы испанского наставника "канониров" Микеля Артеты.

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По данным портала Just Arsenal Sources, за ситуацией вокруг Зинченко внимательно следят сразу пять клубов – лондонские "Фулхэм" и "Вест Хэм", итальянский "Милан", дортмундская "Боруссия" и амстердамский "Аякс". Все они высоко оценивают универсальность нашего футболиста, который может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля.

Сообщается, что "Фулхэм" уже сделал официальное предложение о трансфере 28-летнего игрока. "Коттеджеры" готовы заплатить "Арсеналу", контракт с которым у украинца заканчивается в следующем году, 12 миллионов евро.

Переход в один из лондонских клубов позволил бы Александру не только избежать переезда, но и сохранить высокую зарплату. Именно оклад украинца является проблемой для "Милана" и "Аякса".

Напомним, постоянные травмы Зинченко и наличие сильных конкурентов сделало его лишним в составе "Арсенала". Из-за этого в минувшем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, но провел на поле всего 789 минут, причем только одну игру он отыграл от начала до конца.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня Александр Зинченко отметился двумя голами за сборную Украины на канадском турнире Canadian Shield.

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