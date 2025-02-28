'З лівої точно в черешню!' Тайсон Фьюри опубликовал видео на украинском языке

Бывший чемпион мира в супертяжелом веса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) решил напомнить свои поклонником о поединке против Александра Усика (23-0, 14 КО), который состоялся в декабре минувшего года. Британский боксер поделился с болельщиками самыми яркими моментами противостояния.

Видео дня

Соответствующее видео Фьюри опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. При этом в Stories британец перепостил ролик от фанатской группы Усика с украинским комментарием Владимира Кобелькова, который работал на поединке в Эр-Рияде.

90-секундное видео содержит нарезку самых ярких моментов реванша Усика и Фьюри. Кроме того, в ролик попала одна из фраз комментатора, которая стала мемом – "Оу, с левой точно в черешню!".

Накануне в СМИ рассказали, что Тайсон столкнулся с "шокирующей проблемой" в своем доме. Кроме того, стало известно, что британец готовится вернуться на ринг.

Напомним, в середине января Фьюри объявил о завершении карьеры. Комментируя это решение британца, Усик отметил, что не верит в его окончательность.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Тайсон Фьюри готовится сделать "несколько серьезных заявлений" после завершения карьеры. Кроме того, в команде Александра Усика назвали глупцами критиков британского боксера.

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