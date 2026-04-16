'Я отойду в сторону': Усик назвал бой, который повлияет на завершение его карьеры

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александра Усик (24-0, 15 КО) не будет препятствовать проведению поединка между Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Наш соотечественник признался, что хотел бы в третий раз подраться с Цыганским королем, но также хотел бы увидеть победу боксера из Уотфорда в битве за звание сильнейшего в Великобритании.

Об этом Усик рассказал в интервью таблоиду Daily Mail. По словам 39-летнего супертяжа из временно оккупированного Симферополя, его планы на конец карьеры остаются неизменными, однако ему пока трудно сказаться, будет ли трилогия с Фьюри его частью.

"Мой план не изменился. Он такой же, как и был. У меня запланировано три боя, я знаю, чего хочу, и если Фьюри сможет принять в этом участие, то будет хорошо, но сейчас все немного сложнее. Я понимаю, что Тайсон еще не подписал контракт с Джошуа, но если они подпишут контракт, я отойду в сторону, потому что я хочу, чтобы Джошуа победил Тайсона. Джошуа нужно как следует подготовиться к большому бою и ему было бы неплохо провести промежуточный", – сказал Усик.

Перед этим украинец потребовал миллиард долларов за проведение третьего боя с британцем. Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го он вернулся, победив соперника из России.

