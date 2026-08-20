"Я очень устала". Магучих пришла на CNN и сделала откровенное признание. Видео

Ярослава Магучих призналась, что в конце прошлого года была эмоционально истощена и поэтому решила провести зиму в Украине рядом с семьей. Олимпийская чемпионка рассказала, что после постоянных переездов и напряженного сезона ей было важно вернуться домой, несмотря на сложные условия жизни и тренировок.

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Об этом 24-летняя украинская прыгунья в высоту рассказала в интервью CNN. По словам Магучих, она сознательно вернулась в Днепр, поскольку нуждалась в поддержке близких.

"Я очень устала психологически. Хотела проводить время с семьей, с друзьями. Хотела быть дома, жить своей жизнью", – отметила спортсменка.

Магучих рассказала, что зимой тренировалась в холодных помещениях без полноценного отопления и освещения. По ее словам, иногда приходилось заниматься в нескольких слоях одежды, а дома электричество появлялось лишь на несколько часов в сутки.

Легкоатлетка подчеркнула, что время, проведенное с родителями и родными, помогло ей восстановиться морально и получить новый заряд энергии перед сезоном. Дополнительной мотивацией для нее стала поддержка украинских детей, которые приходили на соревнования во Львове и говорили, что хотят быть похожими на нее.

Магучих является олимпийской чемпионкой Парижа-2024, мировой рекордсменкой и трехкратной чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Недавно украинка завоевала очередное "золото" чемпионата Европы.

По словам Ярославы, самым тяжелым выступлением в карьере стал "Мемориал Демьянюка" во Львове. Ей пришлось соревноваться 14 января, когда российская оккупационная армия ударила ракетой Х-22 по жилой многоэтажке в Днепре, убив по меньшей мере 23 человека.

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