'Я бы тоже так сделал': легенда бокса Леннокс Льюис оценил скандал вокруг Усика

Легенда мирового бокса Леннокс Льюис не считает, что в поединке против Александра Усика (23-0, 14 КО) британец Даниель Дюбуа (22-0, 21 КО) нанес запрещенный удар ниже пояса. Вспоминая бой 2023 года, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе отметил, что украинец ввел в заблуждение судью.

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Такое мнение Льюис выразил в интервью YouTube-каналу Froch On Fighting, оценивая возможный реванш Дюбуа и Усика. При этом британский экс-боксер добавил, что на месте украинского объединенного чемпиона поступил бы аналогично, акцентировав внимание рефери на якобы незаконном ударе.

"Нет, это не был удар ниже пояса. Спросите любого боксера, это был удар по резинке его шорт. Симулировал ли он? Мы все это делаем. Мы же знаем этот спорт. Я бы тоже так сделал", – сказал Льюис.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде. После удара ниже пояса в пятой трехминутке судья Луис Пабон дал нашему соотечественнику пять минут для восстановления. После поединка команда британца подала апелляцию на результат, но она была отклонена.

Дюбуа пригрозил местью нашему соотечественнику. А председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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