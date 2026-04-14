Допуск россиян к международным соревнованиям уже является поддержкой кровавого режима Кремля, который уничтожает Украину и причастен к большому количеству военных конфликтов по всему миру. А возвращение террористам флага РФ и другой национальной символики, как это сделала Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) не только является соучастием в преступлениях, но и может привести к скандалам и столкновениям во время турниров, как это было в 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне. Полуфинальный поединок по водному поло между сборными СССР и Венгрии завершился настоящей драмой и кровопролитием, что точно не украшает спорт.

После скандального снятия со страны-террористки каких-либо ограничений решил вспомнить одно из самых скандальных событий в истории Олимпийских игр, которое все запомнили под названием "Кровь в бассейне", хотя 70 лет назад австралийские зрители стали свидетелями настоящего побоища. И к таким же действиям снова подталкивает World Aquatics.

"ФАШИСТЫ" И ИЗОЛЯЦИЯ АТЛЕТОВ Все началось с того, что за месяц до Олимпиады в Австралии советская власть подавила восстание против правительства коммунистов в Венгрии. Прогрессивная молодежь страны устала от бесконечных репрессий, она смотрела в сторону демократии и вышла на акции протеста. А за ней потянулись и остальные недовольные режимом, который навязывала Москва. Однако революция провалилась, ведь силы были неравны, а советские методы – кровавые.

23 октября после расстрела войсками госбезопасности студенческой демонстрации в Будапеште в Венгрии вспыхнуло вооруженное восстание. Но Союз не собирался терять контроль над Венгрией и в ночь на 24 октября 1956 года в Будапешт, по разным данным, было введено около 6000 военнослужащих армии СССР и до 700 танков и единиц бронетехники. Митинги переросли в ожесточенные уличные бои в столице, которые продолжались до 8 ноября, когда были подавлены последние очаги сопротивления восставших венгров.

По данным статистики, только в период с 23 октября по 31 декабря 1956 года погибло 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, а всего было ранено 19 226 человек. Советская пропаганда, у которой, судя по всему, училась и нынешняя российская, называла восставших граждан "фашистами" и "реакционерами".

Венгерские спортсмены, готовившиеся к участию в Олимпийских играх-1956 в Мельбурне, все это время находились в горном лагере недалеко от Будапешта. Они слышали, что в столице после студенческих митингов началась стрельба, однако о вооруженных столкновениях узнали совершенно случайно, когда в последние дни октября один из ватерполистов незаметно ускользнул со сборов, чтобы встретиться в Будапеште со своей мамой.

СЛУЧАЙНАЯ ПРАВДА. 1 ноября венгерскую сборную по водному поло в сопровождении советских солдат вывезли в Чехословакию, где отрезанные от информации спортсмены ждали вылета в Мельбурн. О финальном наступлении СССР на Будапешт и подавлении революции спортсмены узнали уже в Австралии – во время остановки в Дарвине Миклош Мартин – единственный ватерполист, который владел английским, купил газету и прочитал о событиях на родине.

Сначала венгры не знали, что им делать, но в конце концов решили соревноваться за свою страну. На церемонию открытия Олимпиады вышли с черными повязками – в память о погибших протестующих, а весь свой гнев на СССР они выливали на страницах прессы, а затем и на советских ватерполистов. Противостояние команд в бассейне Мельбурна получилось очень жестким и закончилось кровопролитием.

Но если мировые СМИ повсеместно трубили о кровавых действиях СССР в Венгрии, то советские газеты сглаживали углы, выставляя своих военных героями. Поэтому, по признанию ватерполистов из сборной Союза, перед поединком с венграми они не придавали особого значения событиям в Будапеште и не рассчитывали на такое побоище. Они просто готовились к матчу с фаворитами Олимпиады.

"Нас просили не проиграть западным немцам и постараться выиграть у американцев. О венграх разговора не было", – рассказывал в интервью нападающий сборной СССР по водному поло на Олимпиаде в Мельбурне Георгий Лезин.

"МЫ ИГРАЕМ, ОНИ – БЬЮТСЯ". Матч между сборными Венгрии и СССР 6 декабря 1956 года состоялся в предпоследнем туре группового раунда и в случае победы оставлял советским спортсменам шанс на "золото".

"Мы готовились, конечно, к игре, а не к драке. Перед поединком была только одна мысль – как лучше сыграть", – вспоминал позже советский ватерполист Юрий Шляпин.

Тогда как венгерские спортсмены видели этот поединок в другом свете. "Мы решили вывести россиян из себя. План был такой: мы играем, они – бьются", – признавался один из лидеров той команды Эрвин Задор.

6 декабря трибуны бассейна в Мельбурне были буквально забиты. В зал, который был рассчитан на 6000 мест, набилось около 8000, а билеты за два-три доллара перепродавали по 30–40. Естественно, что после военных действий в Будапеште зрители были на стороне венгров, которые очень хорошо играли и довольно быстро забили 4 гола. И, зная русский язык, вовсю провоцировали соперников, бросая очень неприятные фразы в адрес соперников.

Два мяча в ворота сборной СССР забросил 22-летний Задор, разбитое лицо которого красовалось на следующий день на страницах всех мировых СМИ. Обстановка в бассейне накалялась с первых минут матча. Игра была очень грубой, с большим количеством подводных толчков и ударов. И в конце концов советский ватерполист Валентин Прокопов открыто ударил Задора по лицу.

Партнер Валентина Шляпин утверждал, что венгр нанес удар первым, но незаметно для публики: "Я увидел, как Задор ударил Прокопова, и Прокопов ударил венгерского нападающего. Думаю, что просто подплыть и ударить Прокопов не мог. Видимо, они обменялись ударами. Но удар Прокопова был либо сильнее, либо точнее".

А вот пострадавший Задор пересказывал ту историю по-другому: "Я присматривал за Прокоповым на последних минутах. Сказал ему, что он неудачник и семья у него такая же, ну и так далее. Но никаких проблем не было, пока я не совершил ошибку и не поднял глаза на судью, который дал свисток. Следующее, что я увидел, как он выпрыгнул из воды и ударил меня рукой в голову".

Удар Прокопова пришелся прямо в правую бровь венгра и привел к рассечению. Лицо Эрвина заливала кровь, которая оставляла красный шлейф за спортсменом, который находился в бассейне еще около минуты. Судья решил поменять травмированного атлета, а зрители на трибунах просто взбесились. Они кричали оскорбления в адрес игроков сборной СССР, плевали в воду и бросали всевозможный мусор.

"Стоило Задору подплыть к бортику, размазать по всему лицу кровь и обратиться за сочувствием к публике, как началось нечто неописуемое. Казалось, от рева лопнут барабанные перепонки. В нас полетело все, что попадало разъяренным зрителям под руку. Сплотившись в центре всей командой, мы еле успевали прятаться от бутылок, каких-то деревянных калатушек, монет", – вспоминал Борис Гойхман.

Судьям ничего не оставалось, кроме как остановить матч. А разбушевавшихся зрителей пришлось успокаивать уже полиции, которую вызвали работники арены, чтобы сборная СССР смогла добраться до раздевалки. Поскольку встреча была остановлена при счете 4:0 в пользу венгров буквально за минуту до окончания, таким финальный счет и оставили.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД И БЕГСТВО НА ЗАПАД. Отметим, что травма глаза не позволила Задору сыграть в "золотом" матче Олимпиады против Югославии. Но венгры и без него смогли дожать балканцев 2:1 и стать чемпионами. А сборная СССР переиграла команду Германии и заняла третье место.

Но в Союзе "бронзу" ватерполистов не оценили, поскольку только первые места подтверждали силу "великого и могучего". А о скандальном поединке с Венгрией, который обсуждали во всем мире, дали лишь небольшую заметку. Значки заслуженных спортсменов за третье место на ОИ советским игрокам вручили лишь через 46 лет после Игр.

Кстати, вратарь сборной СССР Гойхман был уроженцем украинского Вознесенска Николаевской области. Вырос у моря в Крыму, где начал играть в водное поло. А потом талантливого ватерполиста перетащили в Москву. Гойхман играл на трех Олимпиадах. И к бронзе Мельбурна-1956 четыре четыре года добавил "серебро", проведя четыре матча в возрасте 41 года.

Что касается венгерских ватерполистов, то половина сборной вместе с пострадавшим Задором попросила политического убежища. Всего из Мельбурна в Будапешт не вернулись почти 100 венгерских спортсменов. Эрвин Задор, например, стал тренером в США и в калифорнийском бассейне воспитал семикратного олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 по плаванию легендарного Марка Спитца.

Эрвин оказался единственным, кто не вернулся в Венгрию даже после свержения коммунистического режима в 1989 году. Он отказался приехать в Будапешт даже на 50-летний юбилей Венгерской революции, заявив, что не хочет получать награду от правительства, в которое входят люди, которые до 1989-го были активными коммунистами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в СССР издевались над женским футболом и запрещали его, но первым чемпионом стала команда с Киевщины.

