Вышел трейлер голливудского фильма с участием Усика. Видео

Вышел трейлер фильма The Smashing Machine ("Крушащая машина"), в котором снялся абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (23–0, 14 КО). Украинец исполнил роль известного бойца ММА Игоря Вовчанчина — одной из легенд смешанных единоборств конца 1990-х.

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На кадрах, которые появились в общем доступе, кроме Усика засветился и его менеджер - Эгис Климас.

The Smashing Machine — предстоящая спортивная биографическая драма, основанная на жизни бойца MMA и бывшего борца Марка Керра. Режиссёром и автором сценария выступил Бенни Сафди. Производством занимается студия A24.

Главную роль в фильме исполнил Дуэйн "Скала" Джонсон. Также в актёрский состав вошли Эмили Блант, Линдсей Гэвин и известный боец MMA Райан Бейдер. Эмили Блант сыграет супругу Керра — Доун Стейплс.

Проект был анонсирован в декабре 2023 года, а в мае 2024 года к съёмкам присоединились дополнительные участники. Основная часть съёмок проходила с мая по август в Ванкувере, Лос-Анджелесе, Нью-Мексико и Токио.

Премьера фильма запланирована на 3 октября 2025 года.

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