Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась правилами показа Паралимпиады-2026 в Польше, где вещатель отказался демонстрировать кадры с участием россиян, заменив их надписью в поддержку нашей страны. Депутатка Государственной думы напала с обвинениями на соседей и союзников Украины, назвав их поступок глупым.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, забыв о развязанной РФ преступной и захватнической войны против Украины, назвала поляков русофобами из-за их протеста против допуска агрессоров к турниру в Милане.

"Это так смешно и глупо! Через некоторое время Россия и так везде будет участвовать. Вырезая россиян, что поляки хотят доказать? Чего они добиваются? Того, что они русофобы и их телевидение русофобское? Так это мы давно уже поняли. Если российские спортсмены попадут на пьедестал, то что поляки будут делать? Всю церемонию будут игнорировать? Будут вредить, чтобы наши ребята не победили? Это будет уже совсем смешно и глупо", – сказала Журова.

Напомним, также сборная Польши присоединилась к бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026. А в трансляции шоу не покажут выход спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины использовать форму с картой нашей страны с аннексированным Крымом. В организации нелепо назвали такую экипировку политической.

