Вынос тела: Свитолина с разгромом вышла в полуфинал турнира в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина феерической победой оформила выход в полуфинал турнира ASB Classic в новозеландском Окленде с призовым фондом 267 тысяч долларов. Наша соотечественника разгромила представительницу Чехии Мари Боузкову в двух партиях – 6:0, 6:3.

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Для победы 29-летней одесситке хватило всего 65 минут. Элина просто смела соперницу с корта, отдав ей лишь три гейма. В активе украинки три подачи навылет, пять реализованных брейкпоинтов из девяти, а также 52 выигранных очка. Также Свитолина допустила одну двойную ошибку.

Эта победа стала третье подряд для нашей соотечественницы в новом году. До этого она обыграла бывшую первую ракетку миира Каролин Возняцки из Дании, а затем с камбэком – Эмму Радукану из Великобритании.

За путевку в решающий матч турнира в Окленде Свитолина поспорит с китаянкой Ван Сиюй, которая занимает 71-ю строчку в мировом рейтинге. Девушки еще ни разу не играли друг с другом на взрослом уровне.

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