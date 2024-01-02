Свитолина победила экс-первую ракетку мира в стартовом матче 2024 года. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно начала для себя новый теннисный сезон. Наша соотечественница стартовала с победы на турнире ASB Classic в новозеландском Окленде с призовым фондом 267 тысяч долларов, обыграв в первом круге датчанку Каролин Возняцки, которая ранее занимала первую строчку мирового рейтинга.

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Для победы Элине понадобилось два сета и 1 час 44 минуты – 6:4, 6:3. За это время украинка пять раз подала навылет, реализовала шесть из девяти брейкпоинтов и совершила одну двойную ошибку. Это победа стала для Свитолиной пятой над датской соперницей.

В 1/8 финала 29-летняя одесситка сразится с Эммой Радукану из Великобритании, которая занимает 301-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это будет первая встреча спортсменок в истории.

Отметим, что еще одна представительница Украины на турнире – киевлянка Леся Цуренко – также стартовала с победы. В двух партиях она одолела американку Сачию Викери – 7:5, 6:4.

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