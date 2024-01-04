Свитолина совершила камбэк и вышла в четвертьфинал турнира в Австралии. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира ASB Classic в новозеландском Окленде с призовым фондом 267 тысяч долларов. Наша соотечественница добыла трудную победу над британкой Эммой Радукану. совершив впечатляющий камбэк – 6:7, 7:6, 6:1.

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Соперницы провели на корте 2 часа 50 минут. За это время Свитолина 11 раз подала навылет против шести эйсов у Радукану. Также в активе украинки девять из 13 реализованных брейкпоинтов. Кроме того, Элина совершила три двойные ошибки, что в два раза меньше, чем у британки. На восьмом гейме второй партии представительница нашей страны отыграла два скрытых матчбола.

Теперь в четвертьфинале 29-летняя одеситка встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге. Теннисистки трижды встречались друг с другом – дважды сильнее была Свитолина, а один раз чешка победила украинку на отказе продолжать матч из-за травмы.

Отметим, что Леся Цуренко не смогла повторить успех соотечественницы, проиграв в 1/8 финала француженке Диане Перри – 6:2, 4:6, 1:6.

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