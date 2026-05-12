Выгнанный из Саудовской Аравии голкипер сборной Украины опозорился в дебютном матче в УПЛ. Видео

Житомирское "Полесье" потерпело неожиданное поражение 2:3 от одного из аутсайдеров чемпионата, а дебют вратаря Георгия Бущана в УПЛ завершился тремя пропущенными мячами. 31-летний одессит впервые вышел в стартовом составе в УПЛ после возвращения из Саудовской Аравии, где ранее покинул клуб "Аль-Шабаб".

Команда Руслана Ротаня вела борьбу за второе место в таблице, однако потеряла очки в игре против клуба, который продолжает борьбу за выживание.

Бущан появился в основе житомирян с первых минут. Для голкипера сборной Украины это был дебютный матч за "Полесье" в чемпионате Украины после зимнего перехода из саудовского клуба.

Первый тайм прошел без голов, хотя обе команды создали несколько опасных моментов. Хозяева активно прессинговали, а гости отвечали своими атаками, однако счет до перерыва так и не был открыт.

После отдыха игра резко изменилась. На 49-й минуте Сифуэнтес сместился с фланга и мощным ударом отправил мяч в дальний верхний угол ворот Бущана. Спустя несколько минут "Эпицентр" увеличил преимущество после контратаки, которую завершил Танчик.

"Полесье" сумело быстро сократить отставание после автогола Коша, а затем Назаренко восстановил равновесие. Однако в концовке хозяева снова вышли вперед.

Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти за игру рукой Филиппова, и Сифуэнтес оформил дубль.

У житомирской команды оставался шанс спасти матч уже в компенсированное время. Судья назначил еще один пенальти после просмотра видеоповтора, однако Серепий не смог переиграть Федотова.

После этого поражения "Полесье" осталось с 56 очками и продолжает борьбу за вторую позицию в УПЛ. "Эпицентр" набрал 30 баллов и удержался на 11-м месте таблицы.

Напомним, что в 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" забил в ворота "Полесья" три безответных гола. Этот матч стал для голкипера Георгия Бущана после его возвращения из Саудовской Аравии первым в футболке житомирского клуба. С учетом поражения 12 мая от "Эпицентра" Бущан за 2 игры в составе "волков" пропустил 6 мячей.

