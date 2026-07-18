Вы недооцениваете бронзову гру ЧМ. Доказываем, почему матч между Францией и Англией стоит вашего времени

Сегодня ночью состоится один из самых интересных, но потенциально малозрительских матчей чемпионата мира 2026 года – борьба за бронзовые медали между Францией и Англией. Эта игра привлекает своим названием, но смотреть её никто не хочет. Командам вроде бы не за что играть, а у футболистов уже особо нет мотивации за что-то бороться. Но на самом деле всё гораздо интереснее – исторически эти встречи ярче даже финалов! Рассказывает OBOZ.UA.

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Было ли когда-то интересно в матчах за "бронзу"?

Еще один матч после слишком затянувшегося ЧМ, где уже было всё и произошло много скандалов – интересно ли это зрителю? Понятна выгода для ФИФА и коммерческих партнеров, но мотивации здесь особо не найти. Разве что остаться в гонке бомбардиров. Именно поэтому на чемпионатах Европы матча за третье место нет с 1980 года. Но здесь нам этот матч нужен как никогда!

Матч за бронзу стабильно демонстрирует самый интересный футбол в конце турнира. С 1986 года в игре за третье место в среднем забивается 4 гола, тогда как в финалах – около 2,7. Ни разу за всю историю такие матчи не заканчивались "сухим счётом", а в этот раз именно здесь будет решаться вопрос о лучшем бомбардире ЧМ-26.

Первый же матч за бронзу в 1934 году сразу задал высокую планку – Германия и Австрия сыграли 3:2. В следующем году Бразилия и Швеция разошлись со счётом 4:2, и с тех пор результативность этого, казалось бы, ненужного матча поражает. Чего стоит матч на ЧМ-1958, где те же французы забили целых 6 голов в ворота ФРГ, а сама игра стала самым результативным поединком за бронзу в истории – 6:3. К тому же французский нападающий Жюст Фонтен тогда забил хет-трик и установил непревзойденный рекорд – 13 голов за один чемпионат. Да, трижды случалось, что на табло красовался всего 1 гол, но суперточность участников матча за бронзу исторически гарантирует нам зрелище.

Ещё один интересный факт: на сайте ФИФА очень сложно найти хоть что-то о сегодняшнем матче. Есть текст о пути Аргентины, о росте Испании и статистика всех финалов. Есть даже подробный рассказ о том, как Месси купал маленького Ямаля; то самое фото. Но найти на главной странице хоть что-то о матче за бронзу – для этого нужно постараться.

Бронза сравняется с золотом

Во французском футбольном музее стоят два кубка мира, англичане гордятся своим единственным успехом 1966 года. Но задумывались ли вы, что третьих мест у обеих сборных после этой игры станет столько же, сколько побед на главном турнире планеты? Англия никогда не завоевывала бронзу, Франция же дважды завоевывала этот комплект медалей. Поэтому сегодняшняя победа добавит в эту пару уравнивающую страсть с тёмным оттенком.

Будут играть до серии пенальти?

Сегодня нас ждет всего лишь четвертая встреча этих сборных на главной арене мира. За почти 100 лет существования чемпионата мира команды редко сталкивались друг с другом и играли даже на групповом этапе. Именно там состоялась их первая встреча в 1966 году – на ЧМ в Англии. Поэтому их столкновение на "Уэмбли" стало настоящим кошмаром для французов, ведь последней команде в группе нужна была только победа, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Но перед 100-тысячной толпой британцы забили дважды и к тому же разгромили именитого соперника. Следующая встреча состоялась в 1982 году, уже в четвертьфинале, и там стремление англичан было невозможно остановить, ведь они забили с самого первого момента после свистка (3:1). Однако наиболее свежа в памяти игра в Катаре.

Это был первый матч, когда Франция наконец-то одолела англичан на чемпионате мира. Тоже четвертьфинал, но теперь уже французы вышли вперед после удара Чуамени. В том матче блистал Льорис, но главный бомбардир турнира пробил его щит с пенальти. Напряжение достигло апогея, когда Жиру головой вывел будущих финалистов вперёд за 12 минут до конца. Тогда ещё 30 минут могли бы пройти в жаркой борьбе, но новый удар с отметки от Кейна улетел в космос.

Мы, вроде бы, не можем требовать от элитных спортсменов сражения там, где одна из команд точно останется без медалей. Но Франция и Англия не должны демонстрировать скучный футбол. Встретятся результативные команды (19 и 16 соответственно), у них фантастическое количество ударов в створ, 88% точности передач. Доминирование стилей Дешама и Тухеля делает команды лидерами по статистике: 106 секунд владения мячом, которые превращаются в разнообразные удары из штрафной или за её пределами, а также стремительный натиск из центральной зоны. Да, этого не было заметно из-за критических ошибок в полуфиналах, но как же хочется, чтобы сегодня тренеры забыли об ответственности и позволили себе экстремальные эксперименты. В этой игре команды точно могут держать интригу до самого конца, но вопрос в том, какой именно пенальти решит исход матча – классическое противостояние Мбаппе и Кейна или целая серия?

Когда и где смотреть матч?

Матч за третье место покажет MEGOGO. Начало игры между Францией и Англией в полночь с 18 на 19 июля. Финал состоится завтра, в 22:00, когда в потенциально длительном матче сыграют Аргентина и Испания. Но это уже совсем другая история.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция – Англия так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,94, на победу англичан – 3,77. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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