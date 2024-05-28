Впервые за 20 лет: украинский баскетболист вышел в финал НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк в составе "Бостон Селтикс" вышел в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это стало известно после того, как команда нашего соотечественника без шансов забрала серию у "Индиана Пейсерс" (4:0) и выиграла Восточную конференцию.

В битве за чемпионские перстни "Бостон" сразится с победителем пары "Миннесота Тимбервулвз" – "Даллас Маверикс". Здесь первые три матча серии остались за командой из Далласа.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" второй раз в карьере играет в плей-офф НБА и впервые сыграет в финале лиги. Святослав стал вторым украинцем в истории, вышедшим в финал самого престижного баскетбольного клубного турнира в мире. Ранее в финальных сериях НБА играл Станислав Медведенко, завоевавший два титула с "Лос-Анджелес Лейкерс" (2001, 2002) и проигравший финал-2004.

В текущем плей-офф Михайлюк принял участие в двух матчах первого раунда против "Майами", вышел в двух матчах во втором раунде против "Кливленда" и один раз появлялся на площадке в серии финала Восточной конференции против "Индианы".

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Святослав Михайлюк повторил личный рекорд по набранным очкам в одном матче НБА.

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