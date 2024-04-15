Украинец Михайлюк повторил рекорд по набранным очкам в матче НБА. Видео

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел лучший матч в сезоне 2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел в старте "Бостона" на игру с "Вашингтоном" и отыграл 36 минут.

За это время он набрал 26 очков (4/5 двухочковых, 6/8 трехочковых), сделал пять подборов, отдал пять передач при одной потере и двух фолах. Показатель плюс-минус "+21".

26 очков – это повторение собственного карьер-хай украинца. Такое количество очков Святослав набрал в апреле прошлого года, когда играл за "Шарлотт". До этого у "Бостона" личным рекордом для украинца по результативности оставались девять очков.

Кроме того, шесть точных трехочковых за матч – новый рекорд Михайлюка на уровне НБА. 37:16 минуты – самое большое игровое время атакующего защитника в НБА с ноября 2021 года.

"Бостон победил" – 132:122. "Селтикс" выиграли и Восточную конференцию и регулярный чемпионат 2023/2024 с показателем 64-18.

В этом регулярном чемпионате за "Бостон" Михайлюк сыграл 41 матч, дважды выйдя из старта и сыграв в среднем 10.1 минуту. Он набирал 4.0 очков, 1.2 подбора, 0.9 передач.

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