Больше не судья: Монзуль получила новую должность и будет проверять арбитров на детекторе лжи

Знаменитая украинская футбольная судья Катерина Монзуль назначена новым главой комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ). 42-летняя харьковчанка сменила на этом посту итальянца Лучано Лучи и, соответственно, больше не будет работать на матчах в качестве рефери.

Соответствующее решение принял исполком УАФ, информирует официальный сайт организации. Монзуль поручено ввести обязательное прохождение арбитрами исследований с применением полиграфа ("детектора лжи") в соревновательный и внесоревновательный период.

Также изменится процедура назначения арбитров на футбольные матчи. Если раньше этим занимался глава комитета Лучи, то теперь УАФ намерена внедрить жеребьевку.

Отметим, что Монзуль начала заниматься судейством с 18 лет. Она стала первой женщиной-арбитром в украинской Премьер-лиги. Она обслуживала финалы чемпионата мира и Европы среди девушек, а также признавалась лучшей рефери планеты. 11 декабря Катерина была отстранена от поединков УПЛ за грубую ошибку в игре донецкого "Шахтера".

Как сообщал OBOZ.UA, Катерина Монзуль стала участницей исторического эксперимента на чемпионате мира среди женщин, когда после просмотра видеоповтора объявила свое решение для зрителей в микрофон.

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