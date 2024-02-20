newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Больше не судья: Монзуль получила новую должность и будет проверять арбитров на детекторе лжи

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,8 т.
Больше не судья: Монзуль получила новую должность и будет проверять арбитров на детекторе лжи

Знаменитая украинская футбольная судья Катерина Монзуль назначена новым главой комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ). 42-летняя харьковчанка сменила на этом посту итальянца Лучано Лучи и, соответственно, больше не будет работать на матчах в качестве рефери.

Соответствующее решение принял исполком УАФ, информирует официальный сайт организации. Монзуль поручено ввести обязательное прохождение арбитрами исследований с применением полиграфа ("детектора лжи") в соревновательный и внесоревновательный период.

Больше не судья: Монзуль получила новую должность и будет проверять арбитров на детекторе лжи
Больше не судья: Монзуль получила новую должность и будет проверять арбитров на детекторе лжи

Также изменится процедура назначения арбитров на футбольные матчи. Если раньше этим занимался глава комитета Лучи, то теперь УАФ намерена внедрить жеребьевку.

Отметим, что Монзуль начала заниматься судейством с 18 лет. Она стала первой женщиной-арбитром в украинской Премьер-лиги. Она обслуживала финалы чемпионата мира и Европы среди девушек, а также признавалась лучшей рефери планеты. 11 декабря Катерина была отстранена от поединков УПЛ за грубую ошибку в игре донецкого "Шахтера".

Больше не судья: Монзуль получила новую должность и будет проверять арбитров на детекторе лжи
Екатерина Монзуль проводит воспитательную беседу

Как сообщал OBOZ.UA, Катерина Монзуль стала участницей исторического эксперимента на чемпионате мира среди женщин, когда после просмотра видеоповтора объявила свое решение для зрителей в микрофон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!