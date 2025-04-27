Вторая ракетка Украины отправила россиянку домой с турнира в Мадриде, унизив ее в первом сете 6:0. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№36 WTA) вышла в четвёртый круг престижного турнира WTA 1000 в Мадриде, впервые в карьере достигнув этой стадии на испанских кортах. В 1/16 финала 22-летняя киевлянка за 2 часа 37 минут обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Веронику Кудерметову (№52 WTA) – 6:0, 4:6, 6:4.

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Марта подала навылет два раза, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из пятнадцати брейкпойнтов.

Это была их третья очная встреча – общий счёт в личных матчах теперь 2:1 в пользу Кудерметовой. Ранее украинка уступала россиянке в 2021 году в Абу-Даби и на Australian Open.

На пути к третьему кругу Костюк обыграла британку Эмму Радукану (№49 WTA), а Кудерметова прошла испанку Кристину Букшу (№94 WTA). В предыдущие три сезона Марта не могла пройти дальше второго круга в Мадриде.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет победительница матча между Софией Кенин (№32 WTA) и Анастасией Потаповой (№41 WTA). Отметим, что неделю назад Костюк пропустила турнир в Штутгарте из-за травмы.

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