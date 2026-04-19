Вторая ракетка мира после финального матча села в авто и выехала на корт. Видео

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте, обыграв Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1. После финала теннисистка села в автомобиль Porsche и проехала прямо на корт, забрав главный приз турнира.

Матч получился напряжённым в первом сете, где Рыбакина повела 3:0 за счёт агрессивной игры и мощной подачи. Мухова сумела вернуться в игру со счёта 2:5 и сравняла до 5:5, но в решающий момент допустила ошибки, после чего первый сет остался за соперницей.

Во второй партии Рыбакина резко ускорила темп и взяла пять геймов подряд. После этого она уверенно довела матч до победы, завершив встречу подачей "в ноль" и оформив титул за 78 минут.

Этот трофей стал для неё вторым титулом в Штутгарте и очередной машиной Porsche в коллекции. В 2024 году она уже выигрывала автомобиль здесь же, после чего получила водительские права.

"Это потрясающий турнир, мы любим возвращаться сюда. Здесь чувствуешь себя как дома и хочется приезжать каждый год. Очень рада второй победе и этой красивой машине", — цитирует Рыбакину Reuters.

Каролина Мухова после матча отметила уровень соперницы и в шутку добавила, что та явно очень хотела снова уехать из Штутгарта на Porsche.

Porsche 911 GT3 S/C 2027 модельного года оснащен атмосферным 4,0-литровым двигателем мощностью 502 лошадиные силы, способным раскручиваться до 9000 оборотов в минуту.

Машина комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач и впервые в линейке GT3 получила полностью автоматический складной верх, превращающий её в кабриолет.

Стоимость автомобиля в США начинается от 275 350 долларов, а первые поставки ожидаются осенью 2026 года.

