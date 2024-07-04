'Вторая попытка не нужна'. Реванш Усик – Фьюри поставили под сомнение

Бывший наставник британского экс-чемпиона мира Келла Брука Доминик Ингл поставил под сомнение повторный поединок между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Реванш предварительно запланирован в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на 21 декабря.

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По мнению Ингла, результат второго боя между знаменитыми супертяжеловесами не будет отличаться от первой схватки. Усик в первом бою не должен был даже приблизиться к ударной дистанции Тайсона, но в итоге все произошло совсем не так.

"Если ты побил Тайсона в первый раз, как Усик....Какие шансы теперь, что Тайсон перестроится и побьёт Усика? Это будет очень-очень сложно, потому что у Усика психологическое преимущество. Да, Тайсон думает: "Я должен был сделать это, это и это". Но если он так хорош и настолько связан с боксом, он должен был сделать это ещё в первом бою. Вторая попытка не нужна!" – отметил Ингл в интервью Youtube-канала Boxing King Media, перевод которого приводит Vringe.

Эксперт уверен, что Фьюри не побьет Усика, делая те же самые вещи, которые он делал в прошлый раз.

"Даже если он добавит какие-то небольшие изменения, исправит то, что делал неправильно. Он может сделать изменения, но Усик также сделает изменения, потому что Усик много чего познал в том бою. Вы могли видеть его в некоторых моментах, когда он пропускал от Тайсона. Ему было сложно, он брал передышку, но он такой: "Я не отступлю, сейчас у меня получится", – добавил Ингл.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Спустя несколько дней Фьюри активировал опцию о реванше с нашим соотечественником.

Стоит отметить, что многие эксперты, в частности бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч настаивает, что Александр достиг всего в карьере и ему больше нечего доказывать. Фроч заявил, что украинцу пора вешать перчатки на гвоздь.

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