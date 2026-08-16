Оля Полякова оправдалась за "концлагерь" в Украине, но журналистка указала на другие промахи певицы

Певица Оля Полякова извинилась за скандальное заявление о том, что в Украине якобы "как в концлагере". Артистка признала, что использовала слово, значение которого нельзя сравнивать с критикой общества или реакцией на ошибки знаменитостей. В то же время журналистка Наталья Тур заявила, что проблема заключается не только в неудачной формулировке Поляковой, но и в ряде других ее неоднозначных высказываний.

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После выхода интервью Поляковой с Раминой Эсхакзай в соцсетях разгорелся скандал. Наибольшее возмущение вызвали слова певицы о том, что украинцы живут "как в концлагере" и находятся в "каком-то и*аном совке".

Полякова использовала эти фразы в контексте ненадлежащей мобилизации людей сотрудниками ТЦК, а также реакции общества на ошибки знаменитостей, в частности после скандала вокруг ее совместного видео с российским артистом Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Ролик они сняли на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Латвии.

После интервью пользователи Threads и других соцсетей начали как поддерживать, так и критиковать Полякову. Особенно остро на ее слова реагировали военные и люди, пережившие российский плен. Они подчеркивали, что слово "концлагерь" имеет совершенно иное значение для тех, кто на собственном опыте знает, что такое пытки, истязания и содержание в неволе.

Лишь через несколько дней певица записала видео с извинениями. При этом текст она фактически зачитала на камеру.

"Что касается моего высказывания. Да, это слово слишком сильное для таких сравнений, не стоило его использовать. Что оно на самом деле означает, знают те, кто побывал в плену, а я не знаю, и это правда. Это прозвучало резко и было лишним, за что я приношу извинения", – заявила Полякова.

Она также поблагодарила людей, которые ее поддерживали.

В то же время журналистка Наталья Тур в выпуске YouTube-проекта "Ни стыда, ни совести" обратила внимание, что критику Поляковой не всегда стоит называть хейтом. По ее словам, часть реакции общества представляет собой именно критику конкретных высказываний и поступков певицы.

"То, что существует хейт, – это действительно большая проблема, и с этим нужно бороться. Но то, за что критикуют Олю Полякову, очень часто – это не хейт, а критика по существу", – сказала Тур.

Журналистка также раскритиковала позицию Поляковой в отношении россиян. В частности, в разговоре с Раминой артистка говорила о "хороших россиянах", которые поддерживают Украину.

"Любой россиянин – это наш враг. И сейчас общество просто выработало в себе радикализм, и это правильно, потому что сейчас в Украине нет ничего разноцветного. Есть черное и белое. И все российское, любой россиянин – это наш враг, и его нельзя оправдывать. И то, что Оля говорит: "Я не делю людей по национальности, есть хорошие россияне, есть плохие украинцы", украинцы бывают хорошие и плохие, а россиянин – это наш враг, и точка, и на эту тему не может быть больше никаких дискуссий", – пояснила она.

Тур подчеркнула, что к россиянам, которые непосредственно воюют за Украину, отношение может быть иным, но называть всех россиян, которые финансово или публично поддерживают Украину, "хорошими", она считает манипуляцией.

"Если они защищают нашу страну, то они не наши враги. Но это очень большая манипуляция, потому что Оля Полякова говорила именно о россиянах, которые поддерживают нашу Украину", – заявила Тур.

Еще одним важным моментом стала позиция Поляковой в отношении ТЦК. В разговоре с Раминой певица затронула тему проблем с территориальными центрами комплектования. Тур отметила, что ответственность за действия отдельных представителей структуры не стоит переносить на всех украинцев.

"В том, что делает ТЦК, виноваты не украинцы, виновата структура ТЦК, виновато Министерство обороны, которому подчиняется ТЦК, и здесь тоже нельзя за это обвинять людей", – сказала журналистка.

По словам Тур, общее впечатление от интервью Поляковой у нее сложилось такое, что певица скучает по временам, когда украинские артисты могли беспрепятственно дружить и работать с россиянами.

"Вайб интервью, который я почувствовала, заключается в том, что Оля Полякова просто очень скучает по тем беззаботным временам, когда мы могли дружить с россиянами, когда ездили туда зарабатывать большие деньги, и была такая более легкая, обеспеченная жизнь. Но сейчас времена изменились, и то, как было раньше, уже никогда не вернется", – отметила Тур.

Сама Полякова тем временем заявила, что не планирует идти в политику. После того как в сети начали обсуждать возможность ее участия в президентской гонке, певица резко отмежевалась от таких слухов.

"Никакой политики. Меня туда записали без меня, я сама об этом узнаю из интернета. Никаких политических проектов, все эти прогнозы – это чей-то бред и больная фантазия. Никаких партий, никакой политики, точка", – заявила артистка.

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