Всплыли новые подробности скандала в сборной Украины по футболу U-20

Скандал, связанный с попыткой влияния на выбор агента футболиста юношеской сборной Украины, получил продолжение. Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подтвердил, что полузащитник команды Артур Шах оказался в центре конфликта, связанного с тренером национальной команды U-20 Владимиром Езерским.

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Ранее журналист Михаил Спиваковский сообщил, что в марте 2025 года Езерский, являвшийся помощником главного тренера сборной, за два часа до начала товарищеского матча предложил Шаху подписать контракт с крупным украинским агентством, пообещав помочь с переходом в европейский клуб.

После того как Артур сообщил об этом в "Карпаты", руководство львовского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Езерским, который до недавнего времени числился в их структуре. Информация также дошла до руководства УАФ, но реакции с их стороны пока не последовало.

Теперь Лупашко в интервью Tribuna.com подтвердил, что поговорил с Артуром и заверил его в поддержке клуба. По его словам, на Шаха ситуация не повлияла негативно, а сам игрок проявил мужество, открыто рассказав о происходящем. Тренер отметил, что Шах продолжает оставаться важным игроком команды.

При этом, несмотря на слухи об увольнении, Езерский по-прежнему связан с клубом. "Мы пересекались. Он в клубе. Официальных сообщений о прекращении сотрудничества не было", — добавил Лупашко.

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