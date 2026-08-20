"Всех слушать, что ли?" Бомбардир "Динамо" демонстративно "послал" критиков команды

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко признался, что он и его партнеров по команде не интересует мнение болельщиков об игре и результатах. По словам 20-летнего лучшего бомбардира чемпионата Украины минувшего сезона, в стане "бело-синих" не обращают внимания на критику.

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Об этом Пономаренко заявил в интервью YouTube-каналу "Вгрі", комментируя вылет столичного коллектива из Лиги конференций от азербайджанского "Карабаха". Форвард сборной Украины подчеркнул, что в поражение не ставит крест на амбициях команды, которая нацелена выиграть чемпионат страны.

"Мы на людей не обращаем внимания. Мы выходим и играем, все. Что, всех теперь слушать, что ли? Никого не слушаем и двигаемся дальше. Проиграли? Ну, плохо. Но идем дальше. Будем чемпионат выигрывать", – поделился эмоциями Пономаренко.

Ранее футболист "Динамо" Владислав Кабаев пожаловался на якобы необоснованную критику после вылета команды из Лиги конференций. А искусственный интеллект ответил на вопрос, кто будет тренером киевлян в случае отставки Игоря Костюка.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко ответил, кого надо назначить тренером команды вместо Игоря Костюка.

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