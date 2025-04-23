'Всегда знала': Магучих рассказала о важном изменении в карьере перед стартом Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих накануне старта нового сезона Бриллиантовой лиги призналась, что все еще не идеально чувствует себя во время выступлений. Наша соотечественница отметила, что в минувшем году перешла на технику прыжков в высоту с 11 шагов при разбеге, которая существенно отличается от предыдущей.

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Об этом Магучих рассказала в интервью испанскому информационному агентству EFE, пишет портал runnersworld.com. 23-летняя легкоатлетка из Днепра также подчеркнула, что мечтает побить свой мировой рекорд, который она установила перед ОИ-2024, прыгнув на 2 метра 10 сантиметров.

"Я хочу прыгнуть на 2,11 метра, потом на 2,12. А потом еще выше. Хочу ощущать то же самое, что ощущает Арманд Дюплантис каждый раз, когда он бьет рекорд. В прошлом году мы перешли на одиннадцать шагов, и все еще бывают моменты, когда я не уверена, насколько быстро я должна разгоняться. Несмотря на то, что я прыгнула на 2,10 метра и выиграла золотую олимпийскую медаль с новой техникой, я все еще не думаю, что это идеально. С десятью шагами я всегда знала, что мне нужно делать", – сказала Магучих.

Отметим, что на чемпионате Европы-2025 Ярослава, выиграв "золото", получила травму. После этого она не смогла победить на мировом первенстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте на ЧЕ-2025 в помещениях Ярослава Магучих провела самую короткую квалификацию в своей карьере.

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