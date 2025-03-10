'Почувствовала боль': Магучих рассказала о травме на победном ЧЕ-2025

Трехкратная чемпионка Европы в помещениях Ярослава Магучих призналась, что получила небольшое повреждение во время выступлений на континентальном первенстве-2025, который накануне завершился в Нидерландах. Украинка отметила, что именно по этой причине украинка не стала продолжать прыгать после того, как стало понятно, что она взяла "золото".

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Об этом Магучих рассказала в комментарии "Суспильне Спорт". Наша соотечественница после того, как взяла планку на высоте 1,99 метра и стала победительницей намеревалась побороться за рекорд ЧЕ, который составляет 2 метра 5 сантиметров, однако решила не рисковать и завершила турнир.

"Я тоже ждала рекорд Европы, но рада, что у меня есть золотая медаль и я защитила свой титул. К сожалению, во второй попытке на 1,99 м я почувствовала боль в пятке, поэтому мы решили закончить соревнование, чтобы подойти здоровой к чемпионату мира. Я надеюсь, что времени до ЧМ-2025 хватит, но сначала нужно пройти обследование и посмотреть, что это вообще. Самое главное – есть золотая медаль для Украины. В это время мы боремся и доказываем, что сильны, несмотря ни на что", – сказала Магучих.

Отметим, что Ярослава выигрывала чемпионат Европы в Торуни-2021 и Стамбуле-2023, а теперь подтвердила свое превосходство на континенте.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала о неожиданности, с которой столкнулась во время квалификации чемпионата Европы-2025.

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