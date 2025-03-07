'А тут мы решили': Магучих рассказала о неожиданности на ЧЕ-2025

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих призналась, что квалификация на чемпионате Европы-2025 в помещениях стала самой короткой в ее карьере. 23-летняя спортсменка отметила, что единственный прыжок позволил ей пробиться в решающий этап турнира после решения организаторов.

Видео дня

Об этом Магучих заявила в интервью телеканалу "Суспильне Спорт". Наша соотечественника, которая стала одной из девяти финалистов ЧЕ в секторе для прыжков в высоту также отметила, что не собиралась настолько рано вступать борьбу, но вынуждена была брать планку на высоте 1,89 метра.

"Самая короткая квалификация в карьере? Да, один прыжок – и мы в финале. Но я очень долго ждала, потому что начальная высота была 1,75 метра, а я обычно начинаю 1,90-1,92. А тут мы решили начать с 1,89 метра, чтобы не переохлаждаться и быть в форме. Я все же думала, что будет второй прыжок на 1,92 м, но поскольку нас осталось девять, и там проходила квалификация в толкании ядра, нам сказали: "Вас девять – все, идите отдыхать и будете в финале прыгать", – поделилась эмоциями Магучих.

Борьбу за медали в секторе в прыжках в высоту легкоатлетки поведут в воскресенье, 9 марта. Начало – в 18:05 по киевскому времени.

Отметим, то Магучих является действующей чемпионкой континентального первенства в помещениях. Она выиграла турниры в польском Торуне-2021 и Стамбуле-2023.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля Ярослава Магучих на турнире Udin Jump Development в итальянском Удине прыгнула на высоту 1,94 метра, завоевав золотую медаль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!