"Все наэлектризовано": Маркевич потребовал от УАФ "быстрее заканчивать эпопею" с тренером сборной Украины

Легендарный тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич призвал руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) быстрее определиться с новым наставником национальной сборной. По словам опытного специалиста, затягивание в решении этого вопроса создает дополнительную нервозность вокруг "сине-желтых".

Об этом Маркевич заявил в интервью порталу Sport.ua. Комментируя информацию о назначении новым тренером главной команды страны итальянца Андреа Мальдеры, Маркевич, который является одним из претендентов на пост, подчеркнул, что не общался с президентом УАФ Андреем Шевченко.

"По большому счету мне нечего комментировать, поскольку сам черпаю информацию из прессы. Со мной ни Андрей Шевченко, ни кто-либо из руководства УАФ не связывался. Я считаю, что эту эпопею нужно быстрее заканчивать, а то, если честно, все наэлектризовано и, порой, доходит до смешного", – сказал Маркевич.

Отметим, что 75-летний тренер возглавлял главную команду страны в 2010 году. Он успел вывести команду на четыре товарищеских матча, в которых одержал три победы и одну ничью, однако покинул свой пост из-за конфликта руководства харьковского "Металлиста" и национальной федерации.

Напомним, пост главного тренера сборной Украины по футболу освободился после отставки Сергея Реброва, который не смог вывести команду на ЧМ-2026.В УАФ определились с тройкой главных претендентов и обещали назвать имя нового наставника в ближайшее время.

