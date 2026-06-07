Время увидеть тренерскую идею. Что мы ждем от Мальдеры в игре Украины с Данией?

Сегодня состоится второй товарищеский матч сборной Украины, теперь наша команда сыграет против Дании. Победа неделю назад подталкивает на к идее, что положительный результат будет и здесь. Для наставника Андреа Мальдеры это следующий вызов в его становлении во главе желто-синих. На что обратить внимание сегодня и какой рисунок должен быть в игре команды? Рассказывает OBOZ.UA.

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Что показала игра против Польши?

Новый главный тренер сборной Андреа Мальдера начал работу с победы, став лишь пятым наставником с дебютной победой. Первые 30 минут Польша полностью доминировала, высоко прессинговала и постоянно пыталась бить по нашим воротам. Экспериментальная защита прижималась назад, но когда соперника лишили возможности забить, включилась быстрая реализация от желто-синих: всего за 10 минут, силами Яремчука и Ярмоленко, команда дважды забила. В обоих случаях принял участие Цыганков, силами которого голы стали возможными.

Во втором тайме после ряда замен, Украина подкорректировала контроль мяча через короткий пас, однако попытки игроков действовать креативно приводили к браку. Это была попытка воспользоваться агрессивно высокой позицией поляков и запустить новичков в выбегание. Но на самом деле мы увидели немало безадресных прострелов и грубых обрезок. Больше всего запомнилась ошибка Матвиенко прямо перед воротами, когда спас только Трубин. На повторе заметно, что голкипер заранее прочитал эпизод и сразу побежал в другой угол. Иначе это точно был бы гол под штангу.

Показательной тогда была вовлеченность тренера в события на поле, возможно, даже чрезвычайная. Но такая страсть этой команде нужна: желто-синие слишком долго играли без такого заряда с бровки. Реализовав несколько моментов, Украина выиграла 2:0, пока без идеи от тренера. Мы увидели дебютные матчи нескольких футболистов и на Данию ждем новый состав.

В заявке солидное пополнение

После первого матча заявка команды пополнилась. Присоединились Забарный и Малиновский, мы имеем больше тактической гибкости. К слову, несколько игроков сменили прописку во время этого недельного перерыва. Зубков перешел из "Трабзонспора" в АЕК, тогда как баланс украинцев в этом турецком клубе восстановил Малиновский, когда присоединился из "Дженоа". Также в сети ходят слухи о возможном переезде Цыганкова в "Эспаньол". А может и в тот же "Трабзонспор". Пожалуй, это будет самый украинизированный клуб за пределами Украины.

Мальдера хочет строить атакующую команду

Тренер сказал, что его ставка в целом будет на характер и страсть, которые важнее тактики. В целом, мы это и увидели в игре против Польши: игроки много импровизировали, потому что у них было разрешение на ошибки. Прагматичные поляки почти не фолили, поэтому больше стандартов было в нашу сторону. За весь прошлый матч было 6 угловых и только 9 штрафных ударов с разных точек, что отметил сам коуч – Украина не смогла нормально отработать стандарты.

Так же Мальдера отметил, что будет строить коллектив в атакующем плане. За последний год под руководством Реброва сборная провела 10 матчей, где забила 16 голов (только по 1 таким командам, как Албания и Азербайджан). Будет подключаться и защитная линия, потому что неделю назад был вынужденный эксперимент на правом фланге. Романчук и Бондарь сыграли не на своей позиции.

Я понимаю, что мы можем кое-что потерять во время атаки. Но я должен был сбалансировать команду, поскольку там играл Ярмоленко. И я предпочел иметь защитника более оборонительного плана. И Бондарь почти забил в конце. Я хочу поблагодарить за то, как они сыграли на этой позиции - Андреа Мальдера, главный тренер сборной Украины

В этой игре Украина уже должна показать рисунок

Матч товарищеский и еще есть незадействованные игроки, которых мы, безусловно, ожидаем увидеть в основе. Мальдера уже объявил, что будет ротация, то есть возможен и новый голкипер, и новые центровые. С Польшей команда еще играла в свой футбол, но против Дании время увидеть почерк тренера, его стиль и идеи. Сборная должна настроиться на серьезное сопротивление: команда Бриана Римера не только не вышла на ЧМ весной, но и сыграла по нулям с Конго, им надо реабилитироваться.

Мы очень надеемся, что в этой игре не будет ошибочного креатива, против поляков произошло как минимум 5 болезненных случаев, как уже упомянутая обрезка Матвиенко. А в целом таких случаев можно было насчитать около двадцати, когда футболисты отдавали передачу слишком быстро – адресатов или не было там, или они не успевали добежать. Дания с удовольствием позволит нам играть в таком стиле, еще и прессинга добавит. Украине нельзя закладывать это в привычку.

Когда смотреть матч и что дальше?

Игра сборной Украины против Дании пройдет сегодня в 19:30 по Киеву. Игру покажет MEGOGO. После сегодняшнего матча Мальдеру ждет трехмесячный перерыв до Лиги наций, когда надо будет изучить наработки и подготовить команду к игре без ошибок. Там в группе Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.