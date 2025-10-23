Вратарь 'Динамо' признался, что на самом деле происходит в клубе

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет откровенно рассказал о трудном периоде, через который сейчас проходит команда. Футболист признал, что коллектив переживает черную полосу, но заверил: настрой внутри коллектива остается боевым.

По словам Нещерета, критика, звучащая в адрес "Динамо", вполне заслуженная, ведь результаты говорят сами за себя. "Думаю, нас справедливо критикуют, ведь вы сами видите результаты. Но бывают матчи, когда просто у нас не залетает, а у соперников — залетает. У нас такая черная полоса. В чемпионате мы не проигрываем, но и не выигрываем", — признался вратарь в интервью клубной пресс-службе.

Он отметил, что команда не опускает руки и продолжает работать: "Последнюю игру мы провели на достаточно высоком уровне — просто не повезло. Мы профессионалы, должны делать свою работу, не обращать внимание на критику и пытаться делать то, что приносит результат".

Комментируя серию матчей, в которых "Динамо" упускало победу в концовке, Нещерет объяснил это потерей концентрации: "На последних минутах пропускаем, потому что идет какая-то потеря концентрации, и пропускаем тогда, когда этого не должны делать".

Вратарь подчеркнул, что команда осознает собственные ошибки и надеется исправить ситуацию уже в ближайшем матче против турецкого "Самсунспора" в Лиге конференций.

Напомним, что "Динамо" в четверг, 23 октября, проведет очередной матч основного этапа Лиги конференций. Во втором туре третьего по значимости европейского клубного турнира подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде с представителем турецкой Суперлиги "Самсунспором".

На минувших выходных "Динамо" в пятый раз подряд сыграло вничью в чемпионате Украины, упустив победу над "Зарей". В стартовом матче Лиги конференций "бело-синие" проиграли "Кристал Пэлас" 0:2.

