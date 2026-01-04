Впервые за 95 лет! 35-летняя арбитр-красавица вошла в историю чемпионата Испании. Фото

В чемпионате Испании по футболу зафиксировано историческое событие, которое не происходило почти век. Матч с участием "Реал Вальядолида" впервые в истории клуба обслужила женщина-арбитр.

Судейскую бригаду на поединке "Реал Вальядолид" против "Андорры" возглавила Марта Уэрта де Аса. За 95 лет существования клуба из Вальядолида ни официальный, ни товарищеский матч команды ранее не судила женщина.

Марта Уэрта де Аса в прошлом сезоне получила повышение и начала работать в Сегунде после успешных выступлений в Первой федерации RFEF. Она считается первой женщиной-арбитром в истории профессионального мужского футбола Испании на таком уровне.

Марта родилась 31 марта 1990 года в Паленсии. Она представляет комитет арбитров Тенерифе и уже много лет живет на Канарских островах.

Интерес к судейству у Уэрты де Аса появился в 15 лет, когда она прошла специализированные курсы. Параллельно с арбитражем она работает преподавателем, совмещая педагогическую деятельность с матчами, так как не относится к категории элитных спортсменов на Канарах.

С 2016 года Уэрта де Аса является международным арбитром ФИФА. В 2017 году она отработала свой первый матч в Примере и по итогам сезона 2017/18 была удостоена трофея Висенте Асеведо как лучший арбитр чемпионата Испании. В феврале 2020 года она судила финал Суперкубка Испании среди женщин между "Реал Сосьедадом" и "Барселоной".

В мужском футболе она также последовательно прокладывала путь в историю. В октябре 2021 года Уэрта де Аса стала первой женщиной, работавшей четвертым арбитром в матче Ла Лиги, а в июне 2024 года получила повышение в Сегунду, став первой женщиной, обслуживающей профессиональные мужские матчи в Испании. Дебют на этом уровне состоялся 18 августа 2024 года.

На международной арене арбитр работала на матчах женской Лиги чемпионов, Евро-2022 и чемпионата мира 2023 года, где была назначена ФИФА в судейский корпус турнира. Она также обслуживала четвертьфиналы и ключевые встречи крупнейших соревнований УЕФА.

В личной жизни Марта Уэрта де Аса замужем и воспитывает дочь, которая родилась в 2021 году.

