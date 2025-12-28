Впервые за 9 лет. Рождественская гонка по биатлону завершилась сенсацией. Видео

Немецкий дуэт Янина Геттих-Вальц и Юстус Штрелоу выиграл Рождественскую гонку в Гельзенкирхене, опередив фаворитов из Франции и уверенно доведя дело до победы. Соревнование под официальным названием Biathlon World Team Challenge состоялось на стадионе "Фельтинс-Арена" и стало уже 22-м в истории турнира.

Этот успех стал для Германии первым на шоу-старте за девять лет.

Гонка традиционно состояла из двух частей: масс-старта и преследования, где временные разрывы формировались по итогам первого этапа. В масс-старте Геттих-Вальц и Штрелоу допустили четыре промаха, однако все равно захватили лидерство и привезли 10,8 секунды французам Лу Жанмонно и Фабьену Клоду, которые ошиблись на стрельбе еще больше.

В преследовании хозяева трассы не только сохранили преимущество, но и нарастили его до 21,4 секунды. Третьими финишировали норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Овербю.

Германия не побеждала в Рождественской гонке с 2016 года, а всего этот успех стал лишь четвертым в истории страны на данном турнире. При этом именно французская пара считалась главным претендентом на победу, тогда как немецкий тандем сумел воспользоваться фактором домашней трассы и стабильностью на дистанции.

Примечательно и то, что шоу-старт прошел без участия представителей Украины, чего не случалось впервые с 2007 года.

Биатлонный сезон возобновится этапом Кубка мира 8 января, когда в немецком Оберхофе состоится мужской спринт.

