Впервые за 32 года: в Лиге чемпионов произошло редчайшее событие

Накануне французский "Пари Сен-Жермен" обыграл лондонский "Арсенал" во втором полуфинале Лиги чемпионов и оформил победу над англичанами см общим счетом 3:1. Подопечные тренера Луиса Энрике теперь поспорят за трофей с миланским "Интер", который прошел "Барселону".

Видео дня

Это означает, что впервые за 32 года в финале Лиги чемпионов друг с другом сыграют представители Франции и Италии. В первый и единственный раз такое происходило в сезоне 1992/1993, когда турнир впервые проходил под современным названием, сменившем традиционное Кубок европейских чемпионов.

Тогда за трофей спорили "Марсель" и "Милан". Французы одержали минимальную победу 1:0, а саму встречу, как и предстоящее противостояние "Интера" и ПСЖ, принимал Мюнхен.

"Нерадзурри" сыграют в финальном матче ЛЧ во второй раз за три сезона – в 2023-м они уступили "Манчестер Сити" 0:1. ПСЖ боролся за трофей в 2020-м и проиграл с аналогичным счетом "Баварии".

"Интер" трижды выигрывал главный клубный трофей Европы – в 1967-м, 1972-м и 2010-м годах. Для ПСЖ победа в финале может стать первой в истории. Действующим победителем турнира является мадридский "Реал".

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2025 ПСЖ – "Интер" состоится в субботу, 31 мая. Начало игры – 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, "Интер" в феерическом матче с двумя грандиозными камбэками обыграл "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!